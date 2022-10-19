İngiltere'den dev satış kararı: 80 milyar sterlin

İngiltere Merkez Bankası (BoE), önümüzdeki ayın başından itibaren 80 milyar sterlinlik İngiliz devlet tahvilinin satışına başlamasına karar verildiğini bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, daha önce bu ayın sonunda yapılması planlanan 80 milyar sterlin hacmindeki tahvil satış planının bir gün ertelenerek, 1 Kasım’da uygulamaya konulmasının planlandığı kaydedildi. Bankadan salı günü yapılan açıklamada ise gazetenin bu iddiaları reddedilmişti.

İngiltere Merkez Bankası, parasal genişleme programı sırasında satın alınan 838 milyar sterlinlik hacmindeki tahvilin yeniden satış için belirlenen tarihi 6 Ekim'den bu ayın sonunda ertelenmesine karar vermişti.