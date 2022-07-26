İngiltere'den aralarında Rusya Adalet Bakanının da bulunduğu 42 isme yaptırım

İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti. İngiltere'nin Rusya yaptırımlarına toplamda 42 yeni isim eklendiğini duyuran İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bu kişilere seyahat yasağı getirildiğini ve mal varlıklarının dondurulduğunu ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım listesine Rusya Adalet Bakanı Konstantin Chuychenko ve Adalet Bakan Yardımcısı Oleg Sviridenko'nun eklendiği belirtildi. Söz konusu listeye Rusya genelinde 29 bölge valisinin eklendiği açıklanırken, geçtiğimiz mart ayında İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Rus oligark Alisher Usmanov'un iki yeğenine de yaptırım uygulanacağı aktarıldı. (İHA)