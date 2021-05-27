İngiltere'de uyuşturucu ticaretinden 1 haftada 1.100 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de uyuşturucu ticaretine karşı ülke çapında düzenlenen bir operasyon kapsamında yetkililer 1.100 kişinin gözaltına alındığını ve 292'den fazla silaha el konulduğunu açıkladı. Operasyon 17-23 Mayıs tarihleri ​​arasında gerçekleşti.

Halen İngiltere'de faaliyet gösterdiğine inanılan kalan 600 ilçe çetesine düzenlenen baskınlarda polis 1.100 kişiyi gözaltına almayı başardı. Yalnızca Londra'da, 27 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Londra'daki ev baskınlarında 120.000 pounddan (169.418 dolar) fazla nakde el konuldu ve ve sekiz kilo A sınıfı uyuşturucu ve 11 kg B sınıfı uyuşturucu bulundu.

Son polis baskısında 904 ev basıldı.

Yüzlerce kilo kokain bulundu

Ulusal Suç Dairesi, ülke içi operasyonun yanı sıra, ilçe hatları çeteleri tarafından dağıtılmak üzere İngiltere'ye sokulan uyuşturucuları durdurmak için yetkililerle birlikte çalıştı. Londra'da bir nakliye konteynerinde yaklaşık 500 kilogram kokain bulundu, Hollanda'dan gelen bir feribotta ağır yük taşıtı şoförünün kamyonunda 107 kilogram kokain bulundu ve Fransa'da seyahat eden Polonyalı bir sürücüden 17 kilo eroin ele geçirildi.