İngiltere'de seçim anketi: Muhafazakar seçmen BoJo'nun Başbakan olmasını destekliyor

İngiltere'de araştırma firması YouGov'un anketine göre son seçimde Muhafazakar Parti'ye oy veren seçmenlerin büyük kısmı, yakın zamanda iktidardan düşen Boris Johnson'ın yeniden başbakan olması durumunda Muhafazakar Parti'ye tekrar oy vermeyi düşünüyor.

Aynı ankete göre Rishi Sunak için destek bu kadar yüksek değil. Ankete görüş bildiren Muhafazakar Parti seçmenlerinin sadece yüzde 34'ü Sunak Başbakan olursa partiye tekrar oy vereceğini söyledi. Yüzde 14'üyse bu durumda İşçi Partisi'ne oy vereceğini kaydetti.

Ankete katılanların yüzde 68'i Boris Johnson'ın başbakan olarak iyi bir iş çıkaracağına inandığını ifade ederken yüzde 57'si Rishi Sunak için aynı şeyi söyledi.

Ayrıca, ankete katılanların sadece yüzde 26'sı Johnson'ın kötü bir iş çıkaracağını düşünürken, yüzde 28'i Sunak için aynı şeyi söyledi.

Bu hafta, İngiltere Başbakanı Liz Truss istifasını açıklayarak, ülke tarihinde fiilen en kısa süre görev yapan başbakan oldu.

Muhafazakar Parti, bir sonraki parti liderini ve dolayısıyla yeni başbakanı belirlemek için 28 Ekim'de parti içi oylamayı sonuçlandıracak.