İngiltere'de polise 'protestoları dağıtma' yetkisi: Hükümet halkın protesto hakkını gasp edecek

İngiltere'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle, polise eylem haklarını kullanan halka karşı "protesto hakkına doğrudan saldırı" olarak nitelendirilen yetkiler sağlanacak. İngiliz yetkililerden yapılan açıklamada, "Polisin, yol kapatma ve yavaş yürüyüşlerle insanları mağdur eden taktiklere başvuran bozguncu azınlıklara ne zaman müdahale edileceği konusunda daha fazla esneklik ve netlik sağlanacağı" ileri sürüldü.

Polisin halkın protesto hakkını engellemesinin önünü açan düzenlemenin, özellikle çevre örgütlerinin protestolarına karşı "önlem" olarak alındığı öne sürüldü.

'Protesto hakkı, mutlak bir hak değildir'

İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "düzenlemeyle polisin kamu düzeninin bozulmasını beklemeden protestoları engellemesinin mümkün olacağı" ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak düzenlemeye ilişkin yaptığı konuşmada, protesto hakkının "mutlak bir hak olmadığını" iddia etti.

"Protesto hakkı demokrasimizin temel prensiplerinden biridir ama bu mutlak bir hak değildir" yorumunda bulundu.

Sunak, "Küçük bir azınlık tarafından düzenlenen eylemlerin sıradan vatandaşların hayatlarını alt üst etmesine izin veremeyiz. Bu kabul edilebilir bir durum değil ve buna bir son vereceğiz" diye konuştu.

'Halkın sesini duyurmasını engellemeye yönelik zavallı bir girişim'

İngiliz hükümetin yeni tasarısının, "kamu düzeninde ciddi aksamanın" önüne geçileceği savunusuyla pazarlanmasına rağmen, kamuoyunda "halkın sesini duyurmasını engellemeye yönelik zavallı bir girişim" olarak nitelendirildi.

İşçi Partisi Sözcüsü Sarah Jones, "Polisin tehlikeli, yıkıcı protestolarla başa çıkmak için yetkileri var ve İşçi Partisi bu yetkilerin kullanılmasını destekliyor. Ancak Başbakan, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet salgını ya da hükümetinin suçluları kovuşturma konusundaki utanç verici sicili yerine protestolar hakkında konuşmaya zaman harcıyor" diyerek olası düzenlemeye tepki gösterdi.