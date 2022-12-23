İngiltere'de Noel partisi sırasında Türk lokantasına giden 200 kişi zehirlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir Türk restoranında düzenlenen Noel partisinde yaklaşık 200 kişi karbon monoksit zehirlenmesine maruz kaldı.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nden bir yetkilinin basına verdiği demece göre, olay Çarşamba gecesi Londra'nın Chingford semtindeki bir Türk restoranı olan Gökyüzü'nde meydana geldi. Zehirlenen kişiler arasındaki ilk vakalar hastaneye saat 23.00 civarında başvurdu.

Zehirlenenlerin ilk başta gıda zehirlenmesinden şüphelendikleri aktarıldı.

İngiltere basınına konuşan bir Gökyüzü çalışanı olaydan haberdar olduklarını doğruladı. Ancak restoran olaya rağmen internet sitesinde hâlâ rezervasyon kabul ediyor.