İngiltere'de marketler peynirlere alarm koymaya başladı

Ucuzluk market zincirleri, yaşam maliyeti krizinin ortasında "hırsızlıktan caydırmak" adı altında peynirlerine alarm bağlamaya başladı.

İngiltere vatandaşlarının sosyal medya üzerinden paylaştıkları resimlere göre Aldi adlı zincirde 900 gramlık bir kalıp peynirin fiyatı 3,99 sterlin (82 lira) olurken, üzerine bir alarm da takıldığı görüldü.

Newcastle'daki bir Asda mağazasında da 6 sterlinlik (123 lira) Lurpak tereyağı kalıbının da üzerinde alarm göründü.

Öte yandan ABD menşeli Insider'a konuyla ilgili demeç veren bir Asda sözcüsü, "Buna kesinlikle müşteri davranışındaki herhangi bir değişiklik veya enflasyonun bir yan etkisi olarak bakmıyoruz, muhtemelen tek bir mağazada bu ürünün bir kısmı yakın zamanda çalındı ​​ve geri kalanına etiket koymaya karar verildi." dedi.

Insider'ın haberine göre Londra'da bir Sainsbury's'de de saman nezlesi tabletleri, tek kullanımlık yüz maskeleri, yara bantları, gargara, saç mumu ve diş macunu gibi birçok sağlık ve bakım ürününe de hırsız alarmları iliştirildi. Gazete ayrıca Cadburys ve Lindt çikolatalarına da hırsız alarmı takıldığını aktardı.

Mağazadaki bir tabelada, "Harika fiyatları korumak için bu ürünler bir güvenlik cihazıyla korunuyor" diye yazdığı aktarıldı.