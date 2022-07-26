İngiltere’de kuş gribi alarmı: 'Acil ulusal müdahale planı gerekiyor'

İngiltere’nin Northumberland kıyılarının karşısında bulunan Farne Adaları’nda kuş gribi salgını krizi yaşanıyor.

National Trust kurumundan adaya giden yetkililer, 3 binden fazla su kuşunun cesedini bulurken, bulunan cesetlerin 10 katı kadarının denize düşmüş olabileceğini belirttiler. Martı, kuzey sumrusu ve ustura gagalı da dahil 23 türe ev sahipliği yapan Farne Adaları için çağrıda bulunan National Trust, hükümetin yalnızca “etkisi sınırlı eylemler” yaptığını belirterek tepki gösterdi.

Farne Adaları yerel yönetim görevlilerinden Simon Lee tarafından yapılan açıklamada, “National Trust, 100 yıldan kısa bir süredir Farne Adaları’nı koruyor. Nesli tükenmekte olan su kuşu kolonilerimize bu denli potansiyelde zarar veren herhangi bir kayıt yok” denildi.

'Acil ulusal müdahale planı gerekiyor'

National Turst’ın Doğa Koruma Başkanı Ben McCarthy'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Bu felaketin ölçeği, yabani kuşlardaki virüs için acil bir ulusal müdahale planı gerektirmektedir. Bu ölümcül hastalığın İngiltere’deki yabani kuşlarımız üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmaları desteklemek, etkin izleme, gözetim ve raporlama sağlamak için de daha koordineli bir yaklaşıma ihtiyacımız var.

Hastalığın kontrolünü sağlamak için açık ve etkili düzenleme eksiklikleri var. İngiltere sularına yeniden göç eden kuşlarla birlikte önümüzdeki aylarda salgının yayılmasını önlemek için acilen önemler geliştirmeliyiz."

Salgının insanlar üzerindeki tehdidinin düşük olduğunu belirten İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yine de hasta veya ölü kuşlarla temasta bulunulmaması gerektiğini bildirdi.