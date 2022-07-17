İngiltere'de her 18 kişiden biri koronavirüs taşıyor

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) son verilerine göre, İngiltere'de yaklaşık 3,5 milyon kişi koronavirüs taşıyor. Açıklamaya göre, ülkede her 18 kişiden biri koronavirüs taşıdığı belirtildi. Bir önceki haftadaki açıklamada, ülkede 2,7 milyon kişinin koronavirüs olduğu açıklanmıştı. Son bir haftada 800 bin kişi Covid-19'a yakalandı.

Covid-19 vakalarındaki artışın, virüsün Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 olarak adlandırılan ve hızla yayılan alt varyantlarından kaynaklandığı belirtildi.

BBC'nin haberine göre, Covid-19 Enfeksiyon Araştırması Analitik Veriler sorumlusu Sarah Crofts, "Enfeksiyonlar azalma belirtisi göstermiyor ve oranlar en son bu yılın Mart ayında Omicron BA.2 dalgasının zirvesinde kaydedilen seviyelere yaklaşıyor" dedi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na (UKHSA) göre, 10 Temmuz'da sona eren haftada hastaneye kabul oranı 100 bin kişi başına 17,9 olarak gerçekleşti.