İngiltere'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde

İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9,1 olarak açıklandı. Bu oran 1982'den beri ülkenin gördüğü en yüksek enflasyon oranı oldu.

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu (ONS) tarafından bugün açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 oranında arttı.

En çok artışın ev fiyatları, elektrik, gaz ve diğer akaryakıtlar, ikinci el otomobil fiyatları ile gıda fiyatlarında yaşandığı belirtildi.

İngiltere Merkez Bankası enflasyonun Ekim ayı itibariyle yüzde 11'i aşacağını öngördü.

Banka geçen hafta politika faizini yüzde 1'den yüzde 1,25'e yükseltmişti.