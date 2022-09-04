İngiltere'de ekonomik kriz: Otobüs biletlerinin fiyatlarına sınırlama

Hayat pahalılığının giderek daha fazla kendini gösterdiği İngiltere'de toplu taşıma ücretleri açısından yeni bir destek uygulaması geliyor. Buna göre önümüzdeki yıl ocaktan marta kadar üç ay süresince şehir içi otobüs biletlerine 2 sterlin (yaklaşık 42 lira) tavan fiyat getirilecek.

İngiltere Ulaşım Bakanlığı 60 milyon sterline mal olacak uygulamanın bazı yolcular için tek yönlü otobüs biletlerinde 3 sterlinden (yaklaşık 63 lira) fazla tasarruf etmelerine imkan sağlayacağını belirtti.

'Somut bir adım'

Euronews'in haberine göre, İngiltere'de şehir içi otobüs bilet fiyatları, yılın ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla yüzde 3,6 yükselmişti. Buna göre ortalama 5 kilometrelik bir otobüs yoluculuğu için bilet fiyatı 2,8 sterlin (58 lira) civarında. Tavan fiyat uygulamasıyla bu ücretin 2 sterline düşürülmesi yolcular için yüzde 30'luk bir tasarruf sağlayacağı bildirildi.

Otobüs firmalarının yüzde 90'ının uygulamaya imza attığını belirten İngiltere Ulaşım Bakanlığı, desteğin hane halklarının gündelik harcamalarına yönelik "somut bir yardım" olduğu ifade edildi.

Koronavirüs salgını sonrası toplu taşımayı kullananların sayısında genel olarak düşüş kaydedildi, ancak akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan artış sonrası birçok kişi araçlarının deposunu doldurmakta zorlanıyor.

Enerji fiyatlarında tavan fiyat

Öte yandan ülkede enerji fiyatları için tavan uygulaması ekim ayında yılda 3 bin 549 sterline (74 bin lira) yükselecek, yeni bir tavan fiyat artışı da ocak ayında bekleniyor.

Hükümet toplu taşımadaki bu desteğin zamanlamasının yerinde olduğunu belirtiyor. Muhalefet ise bu desteğin krizin boyutuna göre ufak kaldığı eleştirisi getiriyor. Hükümetin hayat pahalılığı karşısında halka hangi yöntemlerle ve ne derece destek olacağı yeni başbakanın da belli olacağı Muhafazakar Parti başkanlığı yarışının en çok tartışılan konusu olmuştu.

Almanya'da 9 avroluk bilet uygulamasının devam edilmesi isteniyor

Almanya yaz aylarında tren biletleri için aylık 9 avroya ucuz bilet uygulaması büyük ilgi görmüş, 52 milyon euroluk bilet satışı yapılmıştı.

Yüksek enflasyon nedeniyle 3 aylığına getirilen aylık 9 avroluk toplu taşıma bileti uygulaması sona ereceği açıklanmıştı. Almanya vatandaşları, Ağustos ayı sonu itibarıyla bitecek “9 Avroluk Bilet” uygulamasının devam etmesini talep ediyor. Çevreci dernekler de uygulamanın çevre ve iklim için devam etmesini destekliyor.

Almanya’nın başkenti Berlin’de aylık 9 avroluk toplu taşıma bileti uygulamasına devam edilmesi için eylem yapıldı.