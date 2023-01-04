İngiltere'de doktorlardan sağlık sistemindeki krize ilişkin acil toplantı çağrısı

İngiltere'de doktorlar, Başbakan Rishi Sunak'a parlamentonun Noel tatiline son vererek, Ulusal Sağlık Sistemi'ndeki (NHS) krize ilişkin "acil toplantı" yapılması çağrısında bulundu.

İngiltere Doktorlar Birliği (DAUK), Başbakan Sunak'a yazdıkları açık mektupta, 9 Ocak'a kadar tatilde olan milletvekillerinin parlamentoya geri dönmesi ve sağlık sisteminde yaşanan krizi ele almalarını istedi.

Tecrübeli NHS personelinin, sağlık sisteminde bugüne kadar görülmemiş derecede bir kriz olduğunu bildirdikleri aktarılan mektupta, doktorlarının acil servislerdeki kaotik durum ve standartların altındaki hasta koşullarına ilişkin paylaşımlarının "üzüntü verici" olduğu kaydedildi.

'Her hafta 500 insan ölüyor'

Doktorların Başbakan'a açık mektubunda şu ifadelere yer verildi:

"Acil servislerdeki bakımın gecikmesi nedeniyle her hafta yaklaşık 500 insan ölüyor ve NHS personeli kritik eksiklikleri kapatmak için durmaksızın çalışırken, Parlamento 9 Ocak'a kadar sürecek tatiline devam ediyor ki bu durum krizi çözmek için gereken temel çalışmaları daha da geciktiriyor. NHS personeli ve destekçileri, hükümeti, NHS'le ilgili acil durumu ele almak üzere milletvekillerini derhal parlamentoya geri çağırması çağrısında bulunuyor. Tüm taraflar, hayat kurtarmak için alınabilecek acil önlemlere odaklanmak için seçime dayalı bir stratejiyi bir kenara bırakmalı."

İngiltere'de üst düzey bir sağlık yetkilisi, hafta başında yaptığı bir açıklamada, acil bakım hizmetlerindeki bekleme sürelerinin haftada 300 ila 500 ölüme neden olduğunu öne sürmüştü.

Ülkede acil tıp doktorları birliği olan Royal College of Emergency Medicine Başkanı Dr. Adrian Boyle, Times Radio'ya yaptığı açıklamada, geçen ay acil servislerde "şimdiye kadarki en uzun bekleme süresinin" kaydedildiğini söylemişti.

Ayrıca hastanelerde geçen ay şimdiye kadarki en yüksek doluluk oranına ulaşıldığına dikkati çeken Boyle, "Şu anda uzun beklemeler açısından gördüğümüz şey, artan ölüm oranıyla ilişkilendiriliyor ve her hafta acil servislerdeki gecikmeler ve sorunların bir sonucu olarak 300 ila 500 kişinin öldüğünü düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı krizden Covid-19 ve grip salgınını sorumlu tuttu

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay ise uzun saatler süren ambulans bekleme sürelerinin "kabul edilemez” olduğunu belirterek, sağlık sistemi üzerindeki ciddi baskıdan Covid-19 ve grip salgınını sorumlu tuttu.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan bir sözcü de Covid-19 salgınının etkisinin ardından NHS'nin karşı karşıya olduğu baskıların farkında olduklarını belirtmişti.

Sözcü, "Sağlık hizmetinde 14,1 milyar sterline kadar ek fonla desteklenen insanların önümüzdeki iki yıl boyunca ihtiyaç duydukları sağlık ve sosyal bakımı almalarını sağlamak için yorulmadan çalışıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Gölge Sağlık Bakanı Dr. Rosena Allin-Khan da konuya ilişkin Sky News’e yaptığı açıklamada, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) mevcut haliyle çalışmadığını belirterek, sistemde reform yapılması gerektiğini ifade etti. (AA)