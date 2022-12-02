İngiltere'de Chester'da yapılan ara seçimi İşçi Partisi kazandı

İngiltere'nin Chester şehrinde yapılan ara seçimi İşçi Partisinin adayı Samantha Dixon kazanırken iktidardaki Muhafazakar Parti ise Rishi Sunak liderliğindeki ilk ara seçimi kaybetti.

Ana muhalefet partisinin adayı Dixon, oyların yüzde 61'ini (17 bin 309) alırken Muhafazakar Partinin adayı Liz Wardlaw'ın oy oranı yüzde 22,4'te (6 bin 335) kaldı.

Chester'daki ara seçime katılım oranı yüzde 41,2 olarak açıklandı.

Bu sonuçla Chester'da Muhafazakar Partiden İşçi Partisine yüzde 13,8'lik oy geçişi oldu. Bu sonucun, 1945'ten bu yana iki parti arasındaki 6. en büyük oy geçiş olduğu ifade edildi.

Ülkenin kuzeyindeki Wakefield'da haziranda yapılan ara seçimlerde ise Muhafazakar Partiden İşçi Partisine 12,7'lik oy geçişi olmuş, seçimi yine İşçi Partisi kazanmıştı.

Chester'daki seçim sonucu Muhafazakar Partide hayal kırıklığı yaratırken bu, partinin son iki lideri Boris Johnson ve Liz Truss'tan sonraki ilk seçim sınavı oldu.

Muhafazakar Parti, 1832'den bu yana Chester'da en kötü seçim sonucunu aldı. (AA)