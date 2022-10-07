İngiltere'de bu kış günde 3 saat elektrik kesintisi uygulanabilir

Avrupa'da enerji krizi nedeniyle ülkeler kışa ilişkin "acil durum planları" hazırlarken İngiltere'de kış boyunca planlı elektrik kesintileri yaşanabileceği belirtildi.

İngiltere, Galler ve İskoçya'da elektrik dağıtım ve iletiminden sorumlu National Grid'in (Ulusal Elektrik Şebekesi) yayımladığı "Kış Görünümü" raporunda bu kış Avrupa'dan elektrik ithalatı yapılamaması ve gaz ithalatının azalması nedeniyle yeterli elektrik üretilememesi durumunda evlerde ve işyerlerinde günde üç saatlik elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Avrupa'da gaz kıtlığı ve Fransa'daki nükleer santrallerdeki bakım sorunlarının İngiltere'nin elektrik üretimini ve Fransa, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerden elektrik ithalatını bu kış riske atacağı bildirildi.

Avrupa'dan elektrik ithal edilememesi durumunda İngiltere'nin elektrik tedarikinin nasıl etkilenebileceğine yönelik iki senaryoya yer verilen raporda ilk senaryoya göre, kömür ünitelerinin kullanılması ve talep esnekliği hizmetinin devreye alınması planlandı. Bu kapsamda kurum, çeşitli kuruluş ve şirketlerin çalışma saatlerini yoğun tüketimin olduğu saatlerden daha az tüketimin olduğu saatlere kaydırması çağrısında bulundu. Bu önlemlerin alınmaması durumunda, rüzgardan elektrik üretiminin de azalma ihtimali bulunan soğuk kış günlerinde bazı tüketicilere kısıtlı sürelerle ve kontrollü şekilde elektrik kesintisi uygulanması muhtemel olduğu kaydedildi.

İkinci ve kötü durum senaryosunda ise Avrupa'da enerji krizinin tırmanması, İngiltere'de gaz tedarikinin azalması ve Avrupa'dan elektrik ithalatı yapılamamasının ülkedeki elektrik tedarik marjlarını iyice düşüreceği ve günlük üç saatlik sürelerle uygulanabilecek kesintilere yol açabileceği uyarısında bulunuldu.