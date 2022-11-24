İngiltere'de binlerce üniversite çalışanı 3 günlük grev başlattı

İngiltere'de Unite sendikasına üye bin otobüs şoförü Abellio ulaştırma şirketiyle maaş artışında uzlaşıya varılamadığı gerekçesiyle iş bırakma kararı almıştı. Otobüs şoförlerinin 10 günlük grev başlatmasının ardından 70 bin üniversite çalışanı da 3 günlük grev başlattı.

Maaş, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle ülke genelinde 150 üniversitede 70 binden fazla öğretim üyesi, araştırmacı, kütüphane görevlisi ve diğer personelin başlattığı greve, Ulusal Öğrenci Birliği de destek verdi.

Üniversite ve Kolej Birliği (UCU) Sendikası Genel Sekreteri Jo Grady, 2,5 milyon öğrencinin grevden etkilenebileceğini tahmin ettiklerini belirterek bunu "yüksek öğrenim tarihindeki en büyük grev eylemi" şeklinde nitelendirdi.

Grady, üniversite personelinin enflasyon karşısında maaşların erimesi ve emeklilik kesintilerinden bıktığını vurgulayarak çalışanların endişeleri acilen ele alınmadığı takdirde gelecek yıl daha da büyük eylemlerin yapılabileceği uyarısında bulundu.

Üniversite çalışanlarının grevi 25 ve 30 Kasım'da da devam edecek.

Söz konusu greve, maaş anlaşmazlığı nedeniyle İskoçya'daki öğretmenler de katıldı. (AA)