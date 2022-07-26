İngiltere’de başbakan adayları canlı yayında tartıştı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de başkanlık yarışı için geriye kalan son iki aday Rishi Sunak ve Liz Truss, BBC yayınında tartıştı. Tartışma ülkedeki hayat pahalılığı ve iki adayın ekonomi politikaları üzerine yoğunlaştı. Tarafların Boris Johnson'ın istifası süreci ile ilgili yanıtları da konuşuldu.

Rishi Sunak, İngiliz halkının yaşadığı enflasyon problemi ve artan maliyetler konusunda acil bir önlem alıp almayacağı sorusuna, “fiyatların ne noktaya ulaşacağının izlenmesi gerektiği” yanıtını verdi. Sunak, enerji fiyatlarındaki artış sonrası dar gelirli ailelere yaptıkları yardımı hatırlattı ve uzun vadeli planlar yapılması gerektiğini söyledi.

Vergi indirimi tartışması

Truss ise vergi indirimi vaadini yineledi ve bu iki aday arasında hareketli bir tartışmaya neden oldu. Truss vergi indiriminin enflasyon sonucu doğurmadığını, vergi artırımının ise ekonomide durgunluk yaratacağını savundu. Liz Truss bu politikanın enflasyona yol açmayacağını ve boğulan ekonomiye nefes aldıracağını savunuyor.

Sunak ise vergi indiriminin fiyatları "patlatacağını" söyledi.

Brexit hatırlatması

Truss’ın 2016’daki Brexit referandumunda Avrupa Birliği yanlısı tutum alması da tartışmada gündeme geldi. AB’de ayrılma yönünde oy kullanan Sunak, Truss’ı 6 yıl önceki bu oyu üzerinden eleştirdi. O dönem Brexit’in "trajedi" olacağını savunan Truss, bugün artık Brexit’i başarıya dönüştürmek gerektiğini söyledi.

Boris Johnson sorusu

Sunak’a sorulan sorulardan biri, Muhafazakar Parti seçmeni tarafından Boris Johnson’ın düşüşünü başlatan kişiler arasında görülebileceği öngörüsü üzerineydi. Johnson, 3 yıl önce tarihi bir seçim zaferiyle başbakanlığı elde etmişti.

Rishi Sunak’ın bu soruya "prensipleri ile hareket ettiğini" söyleyerek yanıt verdi.

Truss ise birçok kabine üyesinin istifa etmesine karşın kabinede kalmayı sürdürmüştü.

BBC politika editörü Chris Mason, Truss’ın o süreci hatırlatarak, hangi durumda kabineden istifa edebileceği sorusuna, Liz Truss görevde kalmasının önemli olduğu görüşünde olduğunu savunarak yanıtladı. Truss, Johnson’ın olası bir kabinede görev almak isteyeceğini düşünmediğini de sözlerine ekledi.

Boris Johnson, parlamentodaki son konuşmasını “Hasta la vista, baby (Görüşürüz bebeğim)” ifadesiyle bitirmişti.

Ukrayna savaşı

Adaylara Ukrayna işgali ile ilgili Rusya’ya karşı atmayı planladıkları askeri adımlar da soruldu. “Karadeniz’e askeri gemi göndermeye hazır mısınız?” sorusuna Truss, "Bu hata olur" diye yanıtladı.. Sunak da İngiltere’nin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımları hatırlattı ve Truss ile aynı noktada olduklarını söyledi.

İki aday da rakiplerini kabinelerinde görmekten mutlu olacaklarını dile getirdi.

Yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi 5 Eylül’de İngiltere’nin yeni başbakanını belirleyecek.