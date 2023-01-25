İngiltere'de Amazon işçileri greve çıktı

İngiltere'de Amazon işçileri ilk kez greve çıkma kararı aldı. Ücretlerinin enflasyona bağlı oranların altında olduğunu belirten işçiler çalışma koşullarını nitelendirmek için "robotlara daha iyi davranıldığını" ifade ediyor.

Amazon'un Coventry'deki deposunda çalışan GMB Sendikası üyeleri, firmanın geçen ay maaşlarda saat başına 50 peni (11,60 lira) artışının yetersiz olduğunu belirterek greve çıkmak için sandık başına gitti. İşçiler, söz konusu 50 penilik zammın "dalga geçmekten öte bir şey olmadığını" ifade ederken, bunun yerine saat başına 15 sterlin (347 lira) artış talep ettiler.

24 saatlik grev bugün gece yarısında başladı. GMB, Coventry deposundaki toplam bin çalışandan 300'ünün greve katılmasını beklediğini söyledi.

GMB Örgütlenme Sekreteri Stuart Richards yaptığı açıklamada, "GMB, altı ay boyunca işçilerin endişelerini kulak vermeye yönelik tüm talepleri görmezden gelen Amazon İngiltere patronlarını doğru şeyi yapmaya ve işçilere uygun bir maaş artışı vermeye çağırıyor" dedi.

Geçen Ağustos ayında Amazon, maaşları saat başına 10,50 sterlin ile 11,45 sterlin arasında artırmayı teklif etti. Konuya ilişkin İngiltere devlet kanalı BBC'nin görüştüğü işçiler, şirketin kârı ve artan enflasyon göz önüne alındığında bunun yetersiz olduğunu ifade etmişti.

'Robotlara daha iyi davranıyorlar'

Bir şirket depo çalışanı olan Darren Westwood, CNBC'ye verdiği demeçte "Bu insanlar, Amazon'un hisselerinin tavan yaptığı salgın boyunca iki yıl çalıştılar, kârın hayal bile edilemez hale geldiğini gördüler" dedi.

CNBC'ye konuşan depo çalışanı, "Geçen gün biri bize robot gibi davranıldığımızı söyledi - hayır, robotlara daha iyi davranılıyor" dedi.

Amazon ise yaptığı açıklamada, greve katılımın "İngiltere'deki çalışanlarımızın yalnızca yüzde 1'i" ile sınırlı olduğunu iddia etti.

Şirket geçtiğimiz haftalarda dünya çapında 18 bin işçiyi işten çıkarma adımı atmıştı.

Şirket, perakende grubunda yeni depo açılışını erteledi ve işe alımları durdurdu. Daha önce Amazon, İngiltere'deki üç deposunu kapatmayı planladığını ve bunun yaklaşık 1 bin 200 çalışanı etkileyeceğini söylemişti.