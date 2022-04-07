İngiltere'de akılalmaz hırsızlık: Donanmanın gemisinden yakıt çaldılar

İngiltere'nin en büyük yakıt hırsızlıklarından birinde hırsızlar Kraliyet Donanması'na ait savaş gemisinden 250 bin sterlin değerinde mazot çalındı. Hırsızlar, HMS Bulwark'e güç sağlamak için tasarlanmış tankerlerle kaçtı.

Soygunun haftalarca sürdüğü öğrenilirken Donanma'nın olayın ortaya çıkması sonrası oldukça öfkeli olduğu belirtiliyor.

Büyük güvenlik ihlaliyle ilgili acil soruşturma başlatıldı.

Deniz uzmanları, Ukrayna'da artan uluslararası gerilimlerin ve savaşın olduğu bir zamanda, bu ifşaları Savunma Bakanlığı ve taşeronlar Babcock International için büyük bir utanç olarak nitelendirdiler.