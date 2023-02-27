İngiltere ve AB, Kuzey İrlanda sınırındaki ticaret konusunda anlaşmaya vardı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Londra'nın batısındaki Windsor'da Kuzey İrlanda Protokolü üzerine görüşmeler için bir araya geldi.

İsmi açıklanmayan bir İngiliz hükümet kaynağı basına verdiği demeçte Kuzey İrlanda Protokolü hakkında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Öğleden sonra düzenlenen basın toplantısında Sunak, "Windsor Mutabakatı" adını verdiği anlaşmayı üç temel alanda yeniden yazdıklarını söyledi.

Sunak, anlaşmanın Kuzey İrlanda'da satılacak mallar için çok daha az bürokrasi ile "yumuşak ticaret akışı sağladığını" ve anakaradan çevrimiçi satın alımlar için gümrük formlarına gerek olmadığını söyledi.

İngiltere Başbakanı, KDV ve alkol vergisindeki indirimler gibi tüketim vergisi değişiklikleri dahil olmak üzere "Kuzey İrlanda'nın İngiltere'deki yerini koruduk" diye ekledi.

Yeni anlaşma, İngiltere'nin Kuzey İrlanda'daki AB mevzuatındaki değişikliklerin uygulanmasını veto etmesine de izin veriyor.

Von der Leyen, ise yaptığı açıklamada anlaşmanın 1999 Hayırlı Cuma Anlaşması'nı koruyacağını söylerken, geçen hafta Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı (PSNI) Dedektif Başmüfettişi John Caldwell'in Omagh'da vurulmasını kınadı.

Sunak, milletvekillerinin anlaşmayı "uygun bir zamanda" oylayacaklarını söyledi.

İngiltere'nin Brüksel ile yaptığı 2020 Brexit sonrası çekilme anlaşmasının eki olan protokol, İngiltere'nin dış bölgesi olan Kuzey İrlanda'yı AB'nin tek pazarı içinde tutuyor. Ancak bu, İngiltere anakaradan gelen mallar üzerinde gümrük kontrolleri ve hatta sosisler ve saksılı fidanlıklar gibi belirli ürünlerin yasaklanmasıyla sonuçlanmıştı.