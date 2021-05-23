İngiltere Savunma Bakanı Rusya'yı 'bir numaralı düşman tehdidi' ilan etti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Sunday Telegraph'a verdiği bir söyleşide Rusya'yı ülkesinin "bir numaralı düşman tehdidi" olarak nitelendirdi.

Wallace, "[Rusya'yla] Gerilimi azaltmayı denedik, farklı yöntemleri denedik ama şu anda Rusya tavrını değiştirene kadar nereye gideceğimizi görmek oldukça zor" dedi.

Wallace ayrıca Rus savaş gemilerinin İngiltere deniz sınırları çevresinde giderek daha aktif hale geldiğini iddia etti:

"Meraklı Rus gemileri tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyoruz ve şu anda bir dizi Rus savaş gemisi tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyoruz"

İngiltere Savunma Bakanı ayrıca geçen yılın sonlarında İrlanda Denizi'nde Rusya'ya ait bir denizaltının tespit edildiğini sözlerine ekledi.

İngiltere Donanması geçen Aralık ayında, krallığın karasuları yakınında önemli miktarda Rus savaş gemilerinin varlığını gözlemlediklerini söyledi. Sunday Telegraph'a göre, 2013 yılından bu yana İngiltere Donanması tarafından toplam 150 Rus savaş gemisi tespit edildi.

Daha önce, İngiltere'deki Rus Büyükelçiliği, İngiliz siyasi ve askeri yetkililerinin, ülkelerinin artan askeri harcamalarını ve diğer bölgelerdeki artan askeri varlığını haklı çıkarmak amacıyla sıklıkla sözde "Rus tehdidi" olduğu iddialarını dile getirdiklerini söylemişti.