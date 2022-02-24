İngiltere Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini açıkladı

İngiltere, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, İngiltere Parlamentosu'nun Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar duyuracağını açıklamıştı.

İngiltere'nin yaptırımlar içerisinde, Rusya'nın SWIFT uluslararası ödeme sistemlerini kullanmaya son vermeye zorlanması, büyük Rus bankalarının varlıklarını dondurulması, Rus vatandaşlarının İngiltere bankalarında tuttuğu nakit parayı sınırlanması ve 100 birey ve kuruluşa yönelik daha fazla yaptırım dahil olmak üzere Rusya'ya “şimdiye kadarki en büyük” ekonomik yaptırımlar bulunduğunu açıkladı.

İngiltere Başbakanı Johnson, yaptırımları açıklarken İngiltere'nin Rusya'yı dünya ekonomisinden dışlayacağını belirtti.

İngiltere'nin yaptırım listesi

İngiltere Başbakanı Johnson, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını 10 maddede açıkladı. Johnson, söz verdiği yaptırım paketinin Rusya ekonomisini "engelleyeceğine" belirtirken, büyük Rus şirketlerinin İngiltere piyasalarında finansman sağlamasını yasaklanacağını ve Rusya'nın İngiltere piyasalarında devlet borcunu artırmasını engellemek için gelecek hafta bir mevzuatın çıkarılacağını söyledi.

Johnson'ın açıkladığı yaptırım listesi şöyle:

1. 154 milyar sterlinlik varlığa sahip Rusya'nın en büyük ikinci bankası olan VTB de dahil olmak üzere tüm büyük Rus bankalarınının İngiltere'deki varlıkları dondurdu.

2. Tüm büyük Rus şirketlerinin İngiltere piyasalarında finansman sağlamasını ve Rus devletinin İngiltere piyasalarında devlet borcunu artırmasını yasaklayan mevzuat gelecek hafta salı günü meclise sunulacak. Yasanın bir günde geçirilmesi amaçlanmakta.

3. Salı günü açıklanan önlemler de hesaba katıldığında, toplam 100'den fazla kişi, kuruluş ve yan kuruluşu kapsayan bir dizi bireysel yaptırım uygulanacak. Yeni hedefler arasında Rusya'ya ait savunma devi Rostec, yan kuruluşları ve özellikle Kremlin'e yakın görülen bir grup oligark yer alıyor. Bunlar:

Kirill Shamalov: Rusya'nın en genç milyarderi ve Vladimir Putin'in eski damadı

Petr Fradkov: yaptırım uygulanan bankalardan biri olan Promsvyazbank'ın başkanı ve Rusya'nın FSB istihbarat servisinin eski başkanının oğlu.

Denis Bortnikov: VTB bankasının başkanı

Yury Slyusar: Rusya'nın United Aircraft Şirketi'nin başkanı

Elena Georgieva: Novikombank'ın yönetim kurulu başkanı.

Önümüzdeki haftalarda daha fazla kişinin adının açıklanacağı duyuruldu. Yaptırım uygulanan kişiler, İngiltere'deki tüm işlemlerinden men edilecek. Bununla birlikte, bu kişilerin akrabalarına kişisel olarak yaptırım uygulanmayacaktır

4. Rus havayolu şirketi Aeroflot'un İngiltere'ye iniş hakkı yasaklandı.

5. Rusya'ya yönelik tüm çift-kullanımlı ihracat lisanslarının derhal askıya alındığı duyuruldu. Bu karara göre, elektronik bileşenler ve kamyon parçaları gibi sivil veya askeri kullanıma sahip olabilecek öğelerin ihracatı yasaklanacak.

6. Önümüzdeki günlerde, çok çeşitli yüksek teknoloji ihracatını, petrol ve gaz çıkarmaya bağlı ekipmanların ihracatını yasaklayan mevzuat duyurulacak. Bu kararın, ABD ile koordineli şekilde uygulanacağı belirtildi.

7. Rus vatandaşlarının İngiltere'deki banka hesaplarında tutabilecekleri mevduat miktarı sınırlanacak. Ayrıntılara ve bunun çifte vatandaşları kapsayıp kapsamadığına karar verilmesi gerektiği belirtildi.

8. Rusya'nın SWIFT uluslararası banka sistemine erişimini kapatmak için müttefiklerle birlikte çalışma yapıldığı açıklandı. Bu kararın ancak diğer ülkelerin de kabul etmesi halinde büyük bir etki bırakabileceği kaydedildi.

9. Uluslararası askeri entegrasyonu göz önünde bulundurarak, yaptırımların tamamı Belarus'a için de geçerli olacak.

10. İngiltere içerisindeki ekonomik suç faturası ele alınacak. Bu karara göre, kişiler ve kurumlarca açıklanamayan servet kazanımları araştırılacak.