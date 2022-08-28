İngiltere: Rusya'nın ordusunu daha fazla nasıl genişleteceği belirsiz

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Rusya'nın ordusunun kapasitesindeki artışı nasıl sağlayacağının belli olmadığı, ancak Rus ordusunun genişlemesinin Ukrayna'daki savaşa bir etkisinin olmasının beklenmediği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin büyüklüğünü yedek güçler de dahil olmak üzere 1,9 milyon kişiden 2,04 milyona çıkarmak için geçen hafta bir kararname imzalamıştı. Rus ordusunun silah altındaki asker sayısı da 1 milyon 150 bine çıkarılmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna savaşıyla ilgili düzenli olarak yayımladığı güncellemede, Rusya'nın açıklamasının orduya daha fazla gönüllü birlik mi istihdam etmeyi, yoksa zorunlu askerlikte düzenleme yapılarak mı sağlanacağının belirsiz olduğu bildirildi.

Açıklamada, her iki durumda da "Rusya'nın sahada on binlerce asker kaybettiği ve çok az sayıda yeni sözleşmeli asker aldığı, askere alınacakların da teknik olarak Rus topraklarının dışında hizmet vermek zorunda olmadığı" söylendi. Bu durum göze alındığında, Rusya'nın ordusunu genişletme hamlesinin Ukrayna'da bir etki yaratamayacağı ifade edildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın "istihbarat güncellemesi" olarak yayımladığı açıklaması şu şekilde:

"25 Ağustos 2022'de Rusya Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü yaklaşık 140 bin artırarak 1 milyon 150 bin 628'e çıkaran bir kararname yayımladı. Hükümete de bunu başarmak için fon sağlama talimatı verildi. Rusya'nın askere alım hareketini, daha fazla gönüllü 'sözleşmeli' asker alarak mı yoksa zorunlu askerlik taslağı için yıllık hedefleri artırarak mı doldurmaya çalışacağı belirsizliğini koruyor. Her halükarda, yürürlükteki mevzuata göre kararnamenin Rusya'nın Ukrayna'daki muharebe gücünü artırmaya yönelik önemli ilerleme kaydetmesi pek olası görünmüyor. Bunun nedeni, Rusya'nın on binlerce askerini kaybetmesidir; çok az sayıda yeni sözleşmeli asker silah altına alınıyor ve askere alınanlar teknik olarak Rus toprakları dışında hizmet etmek zorunda değiller."