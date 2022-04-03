İngiltere Milletvekili taciz ve uyuşturucu kullanımı iddialarının ardından partisinden ihraç edildi

İngiltere, Muhafazakar Parti’den milletvekilli David Warburton’un, katıldığı seks ve uyuşturucu partisinden görüntüler ortaya çıktı. Şubat ayında çekildiği iddia edilen görüntülerde, Warburton'un kokain dolu bir tabağın önünde poz verdiği görülürken, yayımlanan ses kayıtlarında ise kadınları taciz ettiği ifadeler yer alıyor. Warburton, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Muhafazakar Parti'den ihraç edildi.

Sözcü'nün haberine göre, görüntülerin çekildiği iddia edilen evin sahibi kadın, Warburton'un evine geldiğini ve kokain sipariş etmesini istediğini anlattı. İsmi açıklanmayan kadın, Warburton'un eve ilk geldiğinde evin kalabalık olduğunu ancak ilerleyen saatlerde yalnız kaldıklarını ve Warburton'un kendisini taciz ettiğini belirtti. Olayın duyulmasının ardından iki kadın da Warburton’un kendilerini taciz ettiğini öne sürdü.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından konuşan Warburton, “Muazzam miktarda savunmam var, ancak ne yazık ki işlerin yürüme şekli buna engel oluyor. Üzgünüm, daha fazla yorum yapamam” dedi.