İngiltere Merkez Bankası'ndan 33 yılın en büyük faiz artışı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25'ten yüzde 3'e yükseltti. Banka böylece 33 yılın en büyük faiz artışını yaptı. Ancak banka piyasalarda fiyatlanan gelecekteki faiz artışlarını takip etmenin 2 yıllık bir resesyona yola açacağını belirterek bu patikayı takip etmeyeceğinin sinyalini verdi.

Beklentiler de BoE'nin faizi 75 baz puan artırılması yönündeydi.

BoE'den yapılan açıklamada, gelecek faiz artışlarına dair 'zirve faizin muhtemelen piyasaların ima ettiğinden düşük olacağı' belirtildi. Açıklamada enflasyon sürdürülebilir biçimde hedefe dönene kadar daha fazla faiz artışı gerekebileceği belirtildi. Ancak faizlerde zirvenin 'finans piyasalarında fiyatlanandan daha düşük olabileceği' ifade edildi.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, BoE tahminlerine göre yüzde 5,25’te zirve yapabilecek piyasa patikasının takip edilmesi GSYH’nin yüzde 3 küçülmesine ve enflasyonun sıfıra gerilemesine yol açabilir. Mevcut yüzde 3 seviyesinde ise BoE daha kısa ve hafif bir resesyon ile enflasyonun iki yıl içinde hedefine yaklaşmasını öngörüyor.

BOE ayrıca İngiltere ekonomisinin çok zorlu bir görünümle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı. Banka bugünkü kararla birlikte faiz artışlarına 8. ayda da devam etti.

İngiltere'de enflasyon Eylül ayında yüzde 10,1'e yükselmişti. Karar sonrası sterlin, dolar karşısında 2 haftanın en düşük seviyesine indi.