İngiltere Merkez Bankası Başkanı: Gıda fiyatları felaket şekilde yükselecek

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkesinde son 30 yılın en yüksek enflasyonunun görüldüğünü belirterek, "felaket bir şekilde" yükselecek olan gıda fiyatlarının tüm dünyayı etkileyeceği yönünde uyarıda bulundu.

Parlamento üyelerine konuşma yapan Bailey, ülkedeki yüzde 80'lik enflasyon hedefinin aşılmasının bankanın kontrolü dışındaki faktörler nedeniyle gerçekleştiğini savunarak, fiyatların yükselme seviyesinden dolayı mutsuz olduğunu dile getirdi.

Bailey, geçtiğimiz ayki IMF toplantısında Ukrayna Maliye Bakanı'yla yaptığı görüşmenin ardından gıda tedariğine ilişkin endişelerinin arttığını ifade etti. Bailey, "Bana hasat konusunda iyimser olduğunu ancak şu anda gıda sevkıyatın mümkün olmadığını ve durumunda daha da kötüye gittiğini söyledi" dedi.