İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth defnedildi

İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdarı olan Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül’de 96 yaşında ölümünün ardından bugün düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Yerel saatle 11.00'de Westminster Abbey'de gerçekleşen kilise töreninin ardından özel bir araçla tören eşliğinde Windsor Kalesi'ne getirilen cenaze, defnedilene kadar Windsor Kalesi'ndeki kraliyet mahzeninde bekletildi. Daha sonra cenaze Windsor Dekanı David Conner tarafından Kral 3. Charles ve Kraliyet Ailesi üyelerinin katıldığı özel bir törenle yerel saatle 19.30’da Aziz George Şapeli'nde defnedildi.

Elizabeth'in en büyük oğlu ve ülkenin yeni hükümdarı olan Kral 3. Charles ve Kraliyet ailesi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen defin töreninin detayları kamuoyu ile paylaşılmadı ancak Buckingham Sarayı, töreni "son derece kişisel bir aile olayı" olarak nitelendirdi. Defin töreni kamuoyuna kapalı olarak gerçekleşti.

Elizabeth, Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli'nde babası Kral 6. George ve annesi Elizabeth Angela Marguerite'nin yanına gömüldü. Kraliçe'nin geçtiğimiz yıl nisan ayında ölen ve Kraliçe ile birlikte toprağa verilebilmesi için naaşı bekletilen eşi Prens Philip de Aziz George Şapeli'ne defnedildi. Kraliyet Ailesi, 26 Eylül'e kadar Windsor Kalesi'nde yas tutmaya devam edecek.

Elizabeth'in cenaze törenine birçok devlet başkanı da dahil olmak üzere 2 bin davetli katıldı. Toplamda 500 yabancı devlet adamının yer aldığı törene ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı. Törene Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.