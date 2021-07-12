İngiltere Futbol Federasyonu'ndan ırkçı saldırılara kınama

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), milli takımın EURO 2020 finalinde İtalya'ya kaybetmesinin ardından sosyal medyada siyah oyuncuları hedef alan ırkçı saldırıları kınadı.

FA tarafından yapılan açıklamada, "FA, ayrımcılığın her türlüsünü şiddetle kınamakta olup, sosyal medyada bazı oyuncularımızı hedef alan çevrimiçi ırkçılık karşısında dehşete düşmüştür. Böylesine tiksindirici davranışın arkasında her kim varsa, onun takımı takip etmesinin uygun olmadığını en açık şekilde ifade ediyoruz. Olaydan etkilenen oyunculara destek vermek için elimizden geleni yapacağız. Bu durumdan sorumlu herkesin olabilecek en ağır cezayı olması için çağrıda bulunuyoruz" denildi.

İngiltere takımı da, sosyal medyadaki ırkçı saldırılara ilişkin ayrı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kadromuzda bulunan ve forma için bu yaz her şeyini veren bazı oyuncuların bu akşamki maçtan sonra ayrımcı saldırılara maruz kalmasından tiksinti duyuyoruz" denildi.

İngiltere polisi, söz konusu sosyal medya paylaşımlarına ilişkin inceleme başlatılacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadık Han da, söz konusu saldırıları kınadıklarını açıkladı.

EURO 2020 finalinde normal sürenin 1-1 bitmesinin ardından İtalya'nın penaltılarla kazandığı maçta Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka, İngiltere'nin penaltılarını kaçıran oyuncular olmuştu.