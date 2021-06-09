İngiltere Dışişleri Bakanı: Kürdistan bölgesi ile askeri ilişkilerimize bağlıyız

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ekonomik ve askeri ilişkilerine bağlı kalacağını söyledi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaretinin ardından Erbil’e geçen Raab burada IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Raab “İngiltere Kürdistan bölgesi ile ekonomik ve askeri ilişkilerine bağlı kalacaktır” dedi. Barzani ile görüşmesini “mükemmel” diye niteleyen Raab, bölgeye ziyaretinin amacının uzun süreli ilişkilerini güçlendirmek olduğunu söyledi ve devam eden ilişkilerden dolayı memnun olduklarını kaydetti.

Barzani ise Raab ile Irak’ta yapılacak seçimler, “terörle mücadele” de dahil olmak üzere Irak ve bölgedeki son siyasi gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldıklarını söyledi.

Barzani “İngiltere ve diğer müttefiklerimizle omuz omuza teröre ve IŞİD’e karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz” dedi.

Raab ise “Kürdistan hükümeti İran’ın baskılarına karşı dayandı. Aynı zamanda kuşkusuz IŞİD savaşında da önemli bir rolü vardı. Dolayısıyla bu uzun vadeli ilişkilerde bedel ödeyen Peşmerge’nin ve Kürt halkının rolü takdire şayandır” ifadesini kullandı.

Raab Erbil’e geçmeden önce Bağdat’ta dün Başbakan Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Bağdat’ta ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon ve NATO komutanları ile de bir araya gelen Raab “Irak’ın IŞİD’le mücadelesine destek için ortak çabaları ve Irak güvenlik güçlerinin eğitimini görüştük” açıklamasını yaptı.