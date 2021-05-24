İngiltere Belarus üzerinden uçuşlarını durdurdu

İngiltere hükümeti dün Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının Minsk'e yaptığı zorunlu iniş ve bir yolcunun gözaltına alınmasının ardından Belarus'u "hava korsancılığıyla" suçladı.

Belarus Hava Yolları'nın işletme izinlerini askıya alan İngiltere hükümeti ayrıca İngiltere'nin havayolu şirketlerine Belarus üzerinden uçuşlarını durdurmaları talimatı verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamada Ryanair yolcu uçağının Minsk'e zorunlu inişini "tehlikeli bir uçak kaçırma" olarak niteledi ve Belarus'a karşı İngiliz hükümetinin daha fazla yaptırım planladığını söyledi.

Bugün AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrel de Minsk'teki olayla ilgili uluslararası bir soruşturma açılması çağrısı yapmış ve olaya dahil olanların yaptırımlarla karşılabileceğini söylemişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Belarus'un İngiltere Büyükelçisi'nin de bakanlığa çağrılarak konuya ilişkin izahat istendiğini söyledi, hükümetinin Belarus hükümetine karşı daha fazla yaptırımı düşündüğünü ancak AB de dahil olmak üzere "müttefikleriyle" işbirliği içinde bir adım atmak istediklerini kaydetti.

Raab ayrıca İngiltere'nin konuyu BM Güvenlik Konseyi, G7 Zirvesi ve Uluslarası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın da gündemine getirmeyi planladığını duyurdu.