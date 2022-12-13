İngiltere Başbakanı Sunak: İnsanların buraya yasa dışı yollardan gelmesi haksızlık

Yasadışı yollardan İngiltere'ye giriş yapanlar hakkında konuşan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Hızla ya kendi ülkenize ya da sığınma talebinizin değerlendirileceği güvenli bir ülkeye geri gönderileceksiniz" dedi.

Sunak, yasa dışı göçle mücadele için belirlenen beş maddelik yeni plana ilişkin İngiliz parlamentosunda açıklamalarda bulundu. Konuşmasına, "İnsanların buraya yasa dışı yollardan gelmesi haksızlık” diyerek başlayan Sunak, güvenli ülkelerden gelen insanların sığınma başvurusunda bulunarak iltica sisteminde yer almasının 'haksızlık' olduğunu söyledi.

İngiliz hükümetinin gelecek yılın başlarında Manş Denizi'ni geçen göçmenlerin İngiltere'de kalmasını yasaklayacak bir yasa çıkaracağını belirten Sunak, "İngiltere’ye yasa dışı yollardan girerseniz burada kalamazsınız. Hızla ya kendi ülkenize ya da sığınma talebinizin değerlendirileceği güvenli bir ülkeye geri gönderileceksiniz" dedi.

Sunak, "En çok ihtiyaç duyanlara sığınma sağlama konusunda gururlu bir geçmişimiz var. Cömertliğimizden kimse şüphe edemez. Fakat bugün bu cömertlikten yararlananların çoğu, doğrudan savaş bölgelerinden kaçanlar veya zulüm görme riski altında olanlar değil, küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçen insanlar" diye konuştu.

Başbakan Sunak ayrıca, milletvekillerinin ülkenin sığınmacı kapasitesini belirlemek için yakın zamanda bir kota belirleyebileceğini açıkladı.(AA)