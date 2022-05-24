İngiltere Başbakanı Johnson'ın parti fotoğrafları basına sızdı

İngiltere'de "partygate" olarak da bilinen parti skandalına ilişkin yeni fotoğraflar basına sızdı.

İngiliz televizyon kanalı ITV tarafından yayınlanan dört fotoğrafta, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs kısıtlamaları sırasında başbakanlık ofisinde düzenlenen partilerde kadeh kaldırdığı görülüyor.

ITV'nin açıklamasında göre, fotoğraflar 13 Kasım 2020'de Başbakan İletişim Direktörü Lee Cain için düzenlenen veda etkinliğinde çekildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, en az bir kişiye söz konusu partiye katıldığı için ceza verildiği söylendi. Ancak bu kişi Johnson değil.

Johnson, Haziran 2020'de Başbakanlık Konutu'nda eşi Carrie Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak ile birlikte kendisi için düzenlenen doğum günü partisine katıldığı ve bu nedenle Covid-19 pandemisinde uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından para cezasına çarptırılmıştı.

Johnson'a, olaya ilişkin "Met soruşturması"nın ardından yeni bir ceza daha verilmesi bekleniyordu.