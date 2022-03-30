İngiltere, 38 milyon poundluk Rus yatına el koydu

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, başkent Londra'nın doğusundaki yeni finans merkezi Canary Wharf limanında demirli olan ve ismi gizli tutulan bir Rus oligarkına ait olduğu belirtilen 58,5 metre uzunluğundaki "Phi" adlı süper yata el konulduğu bildirildi.

İçerisinde yüzme havuzu ve çok geniş bir şarap mahzeninin yer aldığı yatın, yaklaşık 38 milyon sterlin değerinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yatın Karayip adalarından Saint Kitts Adası'nda kayıtlı olmasına karşın Malta bayrağı taşıdığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "Bugün 38 milyon sterlinlik bir süper yatı alıkoyduk. Rusya'nın güç ve zenginliğini temsil eden bir ikonunu, Putin ve yandaşları için açık ve net bir uyarıya dönüştürdük." ifadelerini kullandı.