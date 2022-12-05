İngiliz taraftardan İsrail televizyonunda 'Filistin'e özgürlük' çağrısı

İngiltere'nin Senegal'i 3-0'la geçerek 2022 Dünya Kupası Çeyrek Finali'ne ulaştığı karşılaşmanın ardından, İsrail televizyonunun canlı yayınında bir İngiliz taraftar "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.

İngiltere'nin dün Senegal'e karşı galibiyetinin ardından, taraftarların kutlamalarını canlı yayında aktaran İsrail televizyonunda, muhabir bir grup İngiliz taraftarına karşılaşmanın ardından görüşlerini sordu. Muhabirin, İngiltere'nin Dünya Kupası'nı alma olasılığına istinaden sorduğu "Futbol eve mi dönüyor?" sorusuna bir taraftar, "Elbette öyle! Ama daha önemlisi, Filistin'e özgürlük!" yanıtını verdi.

Taraftarın yorumundan rahatsız olan muhabir, İngiliz taraftar grubundan uzaklaştı.

İngiltere, dün akşam oynanan son 16 turu eşleşmesinde Senegal'i 3-0 yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı. İngiltere bir sonraki turda, son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'yla karşı karşıya gelecek.