'İngiliz sömürgeciliği Hindistan'da 40 yılda 100 milyondan fazla ölüme neden oldu'

Bir akademik çalışmanın ortaya koyduğu verilere göre, İngiliz sömürgeciliği Hindistan'da yaklaşık 40 yılda en az 100 milyon ölüme neden oldu.

Önde gelen ekonomistlerden birinin hesaplamasına göre, İngiliz imparatorluğunun 200 yıllık sömürge döneminde Hindistan'da 45 trilyon dolar değerinde varlık çaldığı ifade edildi.

ABD'li gazeteci yazar Ben Norton, Multipolarista sitesinde yayınlanan yazısında, iktisadi antropolog Jason Hickel ve ortak yazar Dylan Sullivan'ın World Development akademik dergisinde yer alan "Kapitalizm ve yoksulluk: Uzun 16. yüzyıldan bu yana reel ücretlerin, insan uzunluğunun ve ölüm oranının küresel analizi" başlıklı makalesinden veriler paylaştı.

Makalede yer alan verilere göre, Hindistan'da İngiliz sömürgeciliği dönemi olan 1880-1920 arasında yaşanan ölüm sayısı, beklenenden 165 milyon daha fazla oldu.

Makalede, "Bu sayı, Nazi holokostu dahil olmak üzere, iki dünya savaşında görülen toplam ölüm sayısından daha fazla" ifadeleri yer aldı. Makalede ayrıca, sömürgecilik sonrası Hindistan'daki yaşam süresinin, ilk modern İngiltere dönemindeki seviyeye (35,8 yaş) 1950'ye kadar erişemediği kaydedildi.

Makalede, iktisat tarihçisi Robert C Allen'ın araştırmasına göre, Hindistan'daki aşırı yoksulluğun 1810'dan 20 yüzyılı ortalarına kadar yüzde 23'ten yüzde 50'ye çıktığına dikkat çekildi.

Makalenin aktardığına göre, Hindistan'da ölüm oranı 1880 yılında 1000 kişi başına 37,2 olurken, bu oran 1910 yılında 44,2 oldu. Ortalam yaşam süresi ise bu yıllar içerisinde 26,7'den 21,9'a düştü.

Paylaşılan verilere göre, Hindistan'da 1880 yılındaki reel ücretler ise, bir önceki döneme göre halihazırda düşmüş durumdaydı. Bu düşüş, sömürgecilik döneminin sonuna kadar devam etti.