İngiliz savaş gemisinin Rus sularına girişinin videosu yayınlandı

Rusya, bir sahil güvenlik gemisinin HMS Defender'ı ülke sınırını ihlal ettiği konusunda uyardığını ve İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığını gösteren videoyu yayınladı. Londra Çarşamba günkü karşılaşmada farklı bir gelişme yaşandığını öne sürmüştü.

Rusya Federal Güvenlik Bürosu (FSB) tarafından Perşembe günü yayınlanan kısa videoda Çarşamba günü Kırım'ın Sivastopol kenti yakınlarındaki bir devriye gemisi ile İngiliz destroyeri HMS Defender arasındaki karşılaşmayı gösteriyor.

Sahil güvenlik gemisi subayı, İngiliz destroyerine telsizle savaş gemisinin Rus karasularını ihlal etmek üzere olduğu konusunda uyarıyor. İkinci uyarı ise “Rusya Federasyonu karasularını derhal terk etmelisiniz” şeklinde oluyor. Sonra kaptanın Rusça emirler verdiği duyuluyor: “Uyarı atışları atın. Sakın Defender'ı vurmayın, anlaşıldı tamam."

Moskova ayrıca, en az bir önleme uçağının, sınırlarını ihlal eden gemiye çarpmamaya dikkat ederek Defender'ın rotasına bomba attığını da iddia etti.

Çarşamba günü, Londra resmi olarak "HMS Defender'a herhangi bir uyarı atışı yapılmadığını" ve geminin "uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından masum geçiş yaptığını" iddia etti.

Konuya ilişkin bir Tweet'te Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği "HMS Defender (Savunucu) aslında Rusya sınırını ihlal eden HMS Provakatör'müş, çok da rutin bir yolculuk yok, değil mi?" ifadelerini kullandı.

HMS Defender turns HMS Provocateur and violates Russian border. Not exactly a "routine" transit, is it? https://t.co/yetauFlF6o pic.twitter.com/GnMkSJFP8s — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) June 23, 2021

İngiltere, 2014 referandumunun ardından Rusya'ya katılan Kırım'ı hala Ukrayna'nın bir parçası olarak görüyor. SSCB döneminde başlangıçta Moskova'ya bağlı olan yarımada 1954'te bir diğer birlik üyesi olan Kiev'e bağlanmıştı.