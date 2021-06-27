İngiliz savaş gemisinin Karadeniz planını içeren belgeler 'otobüs durağında bulundu'

BBC'nin haberine göre İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler salı günü ülkenin güneyindeki Kent'te bir otobüs durağında yağmurdan ıslanmış olarak bulundu. Belgeler İngiliz savaş gemisi HMS Defender'ın Kırım açıklarından geçmesi sırasında Rusya'nın verebileceği tepkilere ilişkin tahminleri, sözkonusu geçişle ilgili yapılan yazışma ve sunumları da içeriyor.

Belgelerden birinde, HMS Defender'ın Kırım açıklarından geçmesi halinde Rusya'nın vereceği olası tepkiler değerlendiriliyor. Bir başka belgede de, ABD öncülüğündeki NATO varlığı sona erdikten sonra İngiliz ordusunun Afganistan'da konuşlanmasına dair detaylı planlar yer alıyor.

BBC HMS Defender ile ilgili içeriğe ilişkin bilgileri yayınlarken, İngiliz ordusunun Afganistan planına dair içeriği ise yayınlamadı.

BBC'nin iddiasına göre belgeleri bulan ve adının açıklanmasını istemeyen bir sivil konunun hassasiyetini fark ederek BBC ile iletişime geçti.

Rusya geçen hafta Çarşamba günü Karadeniz'de İngiliz savaş gemisi HMS Defender'ın Kırım açıklarında karasularını ihlal ettiğini belirterek gemiye uyarı ateşi açıldığını ve HMS Defender'ın rotasını bombaladıklarını duyurmuştu. İngiltere ise savaş gemisinin "Ukrayna sularından geçtiğini" iddia etmiş ve gemiye ateş açılmadığını ve rotasının bombalanmadığını savunmuştu. Rusya olayı "provokasyon" olarak nitelemiş ve Moskova’daki İngiliz Büyükelçisi Rusya Dışişleri’ne çağrılmıştı.

Yaklaşık 50 sayfadan oluşan belgelerde HMS Defender'ın Karadeniz'deki operasyonu "Op Ditroite" olarak adlandırılıyor. Belgelere göre operasyon, olaydan iki gün önce, yani geçen hafta Pazartesi günü üst düzeyde masaya yatırılarak "HMS Defender'ın Kırım'a yakın seyretmesi halinde Rusya'nın tepkisinin olası sonuçları" tartışılmış.

Toplantı sırasında konuşulanların da yer aldığı belgelere göre bir askeri yetkili Kırım açıklarından geminin geçişine Rusya'nın yanıtıyla ilgili beklentiyi "Olası hoş geldin partisinden ne anlıyoruz?" diye soruyor.

Belgelerde yer alan bir sunumda HMS Defender'in Karadeniz'de geçişi için iki rota seçeneğinin yer aldığı belirtilirken bunlardan "Odessa'dan Batum'a güvenli ve profesyonel direkt geçiş" adı verilen birinde, rotanın kısa bir bölümünde Kırım'ın güneybatısındaki Trafik Ayrım Şeması'ndan geçilmesi gerektiği bilgisi var.

Bu rota için "Ukrayna'nın kendi kara suları olarak kabul ettiği bölgede Ukrayna hükümetiyle angaje olma fırsatı sunuyor" ifadeleri kullanılıyor.

Belgelere göre İngiltere bu rotanın kullanılması halinde Rusya'nın üç farklı tepki vereceğini hesaplıyor ve bunları "güvenli ve profesyonel"den "ne güvenli ne de profesyonel"e uzanan kategorilere ayırıyor.

Belgelere bakılırsa İngiltere Savunma Bakanlığı HMS Defender'ın Rusya'nın tepkisini çekmeyecek alternatif bir rotadan geçmesinden vazgeçmiş. Bunu ise "Rusya'nın bunu 'İngiltere korktu, kaçıyor' diyebilmek için kanıt olarak gösterebileceği" şeklinde gerekçelendirirken "Bu durumda da Moskova, Kırım ve kara sularındaki iddialarını İngiltere'nin kabul ettiğini iddia edebilecektir" savı dile getirilmiş.

BBC sözkonusu belgelerin, geminin Kırım açıklarından geçişinin "İngiliz hükümeti tarafından hesaplanarak verilen bir karar olduğunu; muhtemel riskler göz önüne alınarak Ukrayna'ya desteğin açıkça gösterilmesi için bu kararın verildiğini ortaya çıkardığı" yorumunu yapıyor. Öte yandan bu yorum olayın ardından yaptığı Rusya'nın "planlı provokasyon" açıklamasını doğruluyor.

Öte yandan belgelerde uluslararası silah ticaretindeki gelişmeler ve yeni anlaşmaların değerlendirildiği, İngiltere'nin bu konuda Avrupalı müttefikleri yarışa girebileceğinin yazılı olduğu da belirtildi. Çoğunun "resmi hassas belge" olarak işaretlendiği belirtilen belgelerden birinde ise İngiltere'nin Afganistan'daki olası faaliyetlerine ilişkin "hassas öneriler"in yer aldığı kaydediliyor. ABD'nin Eylül ayında Afganistan'dan çekildikten sonra İngiltere'den yardım talep ettiği bazı alanların bulunduğunu bildiren BBC, bu belgede çekilme tamamlandığında İngiliz özel kuvvetlerinin ülkede kalıp kalmaması gerektiğinin tartışıldığını kaydediyor.

Ancak BBC "konunun hassasiyeti"ni göz önüne alarak bu belgedeki ayrıntıları yayınlamama kararı aldıklarını belirtiyor.

Öte yanda İngiltere Savunma Bakanlığı'nın böylesi çok sayıda ve geniş kapsamlı konuya yer veren belgeleri kaybetmesinin "son derece utanç verici" olarak yorumlandığı haberde bakanlığın konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtiliyor.