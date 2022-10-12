İngiliz sanatçı NFT’si satılan 10 milyon sterlin değerindeki yüzlerce eserini yakıyor

Sanatçı Damien Hirst, son koleksiyonuna ait eserlerin isteyenlere fiziksel isteyenlere NFT olarak takdim edileceğini, NFT’si seçilenlerin fiziksel eserlerinin yakılacağını duyurmuştu.

Londra’daki Newport Street Galerisi, eserleri satın alan 5 bin 149 kişinin orijinal olanlarını 4 bin 851 kişinin ise dijital sertifika olarak tanımlanabilecek NFT’yi tercih ettiğini açıkladı.

Hirst’ün yakacağı eserlerin toplam değerinin 10 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor.

Eserlerini yakmaya başlayan sanatçı, nasıl hissettiği sorusuna, “Gayet iyi hissediyorum, beklediğimden iyi” yanıtını verdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Hirst, NFT koleksiyonunu geçen yıl başlattı, bu kapsamda 10 bin fiziksel esere denk gelen 10 bin NFT üretti.

Renkli noktaların yer aldığı her bir eserin NFT’si bin 800 sterline satıldı.

NFT’si tercih edilen bütün eserler Newport Street Galerisi’ndeki sergi 30 Ekim’de kapanana kadar yakılacak.

Bazı eleştirmenler ise enflasyonun ve geçim sıkıntısının yükseldiği böyle bir dönemde Hirst’in değerli eserlerini yakmasını eleştirdi.

Time Out dergisinden yazar Eddy Frankel, Hirst’ü gerçek dünyadan kopuk olmakla suçlayarak, “Eğer kendi evinizde ısınmaya paranız yetmiyorsa Newport Street Galerisi’ne gidin, hem giriş ücretsiz hem de yanan 20 bin sterlinlik eserler ile tatlı bir sıcaklığa kavuşacaksınızdır” dedi.