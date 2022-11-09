İngiliz ordusunun Afganistan'da en az 64 çocuğu öldürdüğü belgelendi

İngiltere menşeli yardım kuruluşu Silahlı Şiddete Karşı Eylem'in (AOAV) derlediği verilere göre, İngiltere'nin silahlı kuvvetleri Afganistan'da 2006-20014 yılları arasında en 64 çocuğu öldürdü. İngiltere Savunma Bakanlığı, daha önce Afganistan'da 16 çocuğun ölümü için tazminat ödediğini duyurmuştu.

Hayatını kaybeden çocukların gerçek sayısının 135’e kadar çıkabileceğine işaret eden AOAV, bunun nedeninin, ölümlerin bazılarının Savunma Bakanlığı belgelerinde ölümlerin sadece “oğulları ve kızları” olarak yer alması, yaşları ve ölüm koşullarına ilişkin detaylı bilgilere yer verilmemesi olduğunu bildirdi.

AOAV, İngiliz hükümetinin öldürülen her kişi için ortalama olarak bin 656 pound tazminat ödediğini tespit etti.

Kuruma göre öldürülen çocukların ortalama yaşı altıydı ve listelenen en yaygın ölüm nedeniyse hava saldırılarıydı.

Çocukların ölümleri, belgelerde üstünkörü ele alındı

Öte yandan, İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından her ölümün koşullarını detaylandırmak için yeterli kanıt sunulmadığına işaret edilirken, bazı durumlarda bir çocuğun ölümüne yol açan nedenlerin belgelerde üstünkörü ele alındığına değinildi. AOAV, hak talebinde bulunanlardan ödeme yapılmadan önce genellikle fotoğraf, doğum belgesi ve destekleyici mektuplar vermelerinin istendiğini kaydetti.

Ayrıca talepte bulunanların birçoğunun Taliban'la bağlantısı olup olmadığını belirlemek için İngiliz personeliyle resmi olarak görüştüğü belirtildi.