İngiliz milletvekilleri Tayvan'ı ziyaret etmeyi planlıyor

İngiltere'nin Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi, Tayvan bölgesinde artan gerilime rağmen bu yılın sonlarında Taipei'yi ziyaret etmeyi planlıyor.

The Guardian'a konuşan kaynaklar bu yılın başlarında yapılması planlanan, ancak heyetten bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenen gezinin muhtemelen Kasım veya Aralık ayında gerçekleşeceğini ifade ettiler. Tayvan ziyaretinde İngiliz vekillerin, Taipei hükümetine destek vermeyi amaçladıkları belirtildi.

Muhafazakar Parti başkanlığı ve İngiltere başbakanlığı için yarışan Liz Truss ve Rishi Sunak, geçen hafta katıldıkları canlı yayında, Eylül ayında gerçekleşecek başkanlık oylamasını kazanmaları takdirde Çin'e karşı sert tutum alacaklarını söylediler. İkilinin ortak paydada buluştuğu tutumun, Londra ile Pekin arasındaki ilişkileri daha da germesi bekleniyor.

Truss ve Sunak'ın açıklamasının ardından, Çin'in İngiltere Büyükelçisi yaptığı açıklamada, İngiliz siyasetçileri "sözde Çin tehdidini kendi çıkarları için kullanıp, pazarlamakla" suçlamıştı.

Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tom Tugendhat'ın, İngiltere'nin olası Tayvan ziyaretine başkanlık etmesi bekleniyor. Tugendhat'ın Truss'ın desteklediği biliniyor.

The Guardian'a konuşan kaynaklar, İngiltere başbakanlığı yarışını kim kazanırsa kazansın, Tayvan ziyaretinin gerçekleşeceğini belirttiler.

İngiltere, resmi olarak "tek Çin" politikasına bağlı olduğu belirtmekle birlikte, Tayvan hükümetiyle de diplomatik ilişkilerine devam ediyor.

Haberde, Tayvan yetkilerinin "İngiltere'den yapılacak ziyaretler de dahil olmak üzere İngiltere ile ilişkilerini güçlendirmek için her türlü fırsatı memnuniyetle karşılayacaklarını" belirttikleri aktarıldı.

İngiltere Dış İlişkiler Komitesi, Hint-Pasifik ilişkileri bağlamında Tayvan'ı ziyaret etme gündeminin uzun süredir masada olduğunu, ancak "güvenlik endişeleri ve dış ilişkiler sebebiyle" ziyaret hakkında yorum yapılamayacağını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bugün gerçekleştirdiği Taipei ziyareti, bölgede gerilimi tırmandırdı. Çin tarafından yapılan açıklamada, "tek Çin" ppolitikasının ABD tarafından çiğnendiği belirtilerek, ABD'nin "ateşle oynadığı" dile getirildi. ABD tarafından yapılan açıklamalarda, Çin'in iddiaları reddedildi ve Pelosi'nin Tayvan ziyaretine destek verildi.

Bölgede ABD ve Çin'in askeri varlıkları da yoğunlaşmış durumda.