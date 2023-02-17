İngiliz Banka: Türkiye'de para politikaları değişmezse Dolar/TL kuru 36'yı bulabilir

İngiliz banka Standard Chartered, Türkiye'de döviz kuruna ilişkin yeni tahminlerini duyurdu.

Bankanın açıkladığı tahmine göre, Türkiye'de mevcut para politikalarının değişmemesi durumunda, Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında yaşadığı baskı artabilir. Bunun sonucunda Dolar/TL kurunun 36'ya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Seçimler sonrası olası yönetim değişikliğiyle para politikalarında değişiklik olması durumunda, Dolar/TL'nin bugünkü seviyesine benzer şekilde 20 seviyelerinde olabileceği ifade edildi.

Banka, seçim sonrası ihtimalin yüzde 50 olduğunu varsayarak, sene sonundaki Dolar/TL kur tahminini 28 olarak belirlediğini açıkladı.