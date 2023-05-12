İngiliz bakan 'gaf' mı yaptı?

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, parlamentoda yaptığı açıklamada Ukrayna'ya "Strom Shadow" seyir füzesi sağlayacağını belirtti. Seyir füzeleri cephede sıkça kullanılan roketlerden farklı olarak çeşitli değişik platformlardan atılabiliyor.

Söz konusu Storn Shadow seyir füzesi Fransız Matra ve İngiliz British Aerospace tarafından geliştirilmiş olan bir silah. 5 metre uzunluğunda 1.3 ton ağırlığındaki füze 1000 km/saat hızlara ulaşabilen ve 30-40 metre düşük irtifada yaklaşık 500 km menzile sahip.

Ancak füzenin bir özelliği havadan atılması. Yani ancak özel olarak tasarlanmış şekilde Fransız ve İngiliz savaş uçakları tarafından kullanılabiliyor. Bu uçaklar arasında RAF Tornado, Mirage 2000, Rafale, Eurofighter Typhoon bulunuyor. ABD liderliğinde çok sayıda Avrupa ülkesinin dahil olduğu F-35 savaş uçağı programı bile bu silahı kullanamıyor.

Bu durum kafalarda bazı soru işaretlerinin oluşmasına yol açıyor. Ya İngiliz bakan kendince herhangi bir silah sistemi ismi zikredip belli çevrelerin gözünü boyayarak Ukrayna'ya destek verildiğinin sanılmasını istiyor ya da Fransa/İngiltere el altından envanterindeki bazı savaş uçaklarını Ukrayna'ya veriyor ve bakan bu durumu açık etmiş oluyor.