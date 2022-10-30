İndirimli elektrik sözleşmeleri iptal ediliyor

Son bir yılda sanayide kullanılan elektriğe beş kez zam yapılırken toplam artış yüzde 399,5'i buldu. 1 Eylül’de yapılan yüzde 20’lik mesken, yüzde 30'luk işyeri zamlarıyla birlikte yıl içinde elektriğe yapılan toplam zam mesken düşük kademe için yüzde 136, mesken yüksek kademe için yüzde 184, iş yeri düşük kademe için yüzde 174, işyeri yüksek kademe için yüzde 266 oldu.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, zamlar her kademeden kullanıcıyı sarsarken elektrik tedarik şirketleri geçen yıl olduğu gibi yine kış öncesinde sabit ve indirimli fiyat üzerinden yapılan sözleşmeleri iptal etmeye başladı.

İstanbul başta olmak üzere bazı kentlerde, tedarik şirketleriyle indirimli sözleşmesi olan serbest tüketici konumundaki abonelere zamlı yeni sözleşme önerildiği ifade edildi. Ucuz enerji alacağı öngörüsüyle serbest tüketici kapsamında tedarik şirketleriyle sözleşme imzalayan tüketicilere gönderilen mesajlarda ‘yeni fiyat teklifleri’ sunulacağı ve kabul edilmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceği ifade ediliyor.

Önerilen yeni sözleşmeyle, daha önceden kilowatt (kwh) saat başına 1,3 lire ödeyen tüketicilerin ücretlerinin, 31 Aralık'a kadar kwh saat başına 2,6 liraya çıkartılmak istendiği öğrenildi. Serbest tüketici konumunda bulunan esnafların elektrik faturaları böylelikle yeni yıldan önce yaklaşık iki katına çıkmış olacak.

Serbest tüketici tarifesi

Serbest tüketici tarifesinde tüketiciler kendi tedarikçisini seçebiliyor. Ancak burada EPDK tarafından belirlenen bir limit var. 2022 yılı için EPDK tarafından serbest tüketici olmak için belirlenen yıllık elektrik enerjisi tüketim limiti 1100 kWh'tır.

Buna göre bir önceki takvim yılı veya içinde bulunduğumuz yıl içinde kullanım yerindeki toplam tüketimi 1100 kWh ve üzerinde olan tüm müşteriler serbest tüketici sayılıyor.