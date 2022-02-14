İndirim yapmayana 'ağır yaptırım'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e çekildiğini açıkladı. KDV'de yüzde 7'lik düşüşün ardından fiyatlara bu indirimi yapmayan işletmelere ağır cezalar bekliyor.

Erdoğan, geçen günlerde temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e çekildiğini açıklayarak, indirim çağrısı yaptı.

Ticaret Bakanlığı, bugünden itibaren 81 ilde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yaptığı denetimleri yoğunlaştırarak, etiketten 615 lira; haksız fiyattan 148 bin liraya; haksız ticari uygulamadan 150 bin liraya varan miktarlarda 3 ayrı ceza kesilebilecek.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" diye konuştu.

'Okunur büyüklükte olmalı'

Denetimlere ilişkin Hürriyet'ten Aysel Alp'e konuşan bakanlık yetkilileri, öncelikle etiketlere dikkat edileceğini belirterek, birim satış fiyatı ile indirimli ve indirimsiz fiyatların okunur büyüklükte gösterilmesi gerektiğini vurguladı.