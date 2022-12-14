İnce'den İmamoğlu'na destek: 'Tüm partilileri Saraçhane'ye davet ediyorum'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 13 bin oy farkla kazandığı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesi üzerine yaptığı basın açıklamasında “YSK Başkanı’na ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın bugünkü duruşması verilen aranın ardından yeniden başladı.

Bu arada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkemenin vereceği karara ilişkin açıklama yapmak üzere tüm İstanbulluları İBB Binası'nın bulunduğu Saraçhane'ye davet etmişti.

'İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak talebini kabul etmiyoruz'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de sosyal medya hesabı üzerinden partililerini İmamoğlu'na destek olmak üzere Saraçhane'ye davet etti.

İnce'nin paylaşımı şu şekilde:

"Yargının siyasi talimat ile hareket etmesini ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak talebini kabul etmiyoruz. İstanbul'daki tüm Memleket Partilileri Saraçhane'ye gitmeye ve bu demokrasi mücadelesine ortak olmaya davet ediyorum."

Sarıgül'den de destek geldi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de şu açıklamayı yaptı:

"Haksızlığa, adaletsizliğe, insafsızlığa karşı çıkmak bu toprakların mayasında vardır. Bu ülke vicdan sahibi bir ülkedir. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız. Ülkemizi, eline her güç geçirenin demokrasiyi askıya aldığı bir ülke olmaktan kurtarmalıyız. Dünün mağdurlarının günün mağrurları olmasından bıktık."