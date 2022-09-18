İnce ve Sarıgül arasında 'CHP işgal altında' tartışması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi lideri İnce’nin ‘CHP işgal altındadır’ açıklamasına ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir kurumdur hiçbir zaman işgal altında olamaz. Demokratik bir yapısı vardır" ifadelerini kullandı.

Bir dizi açılış ve programlara katılmak için Gaziantep’e giden Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce’nin ‘CHP işgal altındadır’ açıklamasına ilişkin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin büyük bir kurum olduğunu ifade ederek, CHP’nin hiçbir zaman işgal altında olamayacağını söyledi.

'CHP’ye karşı büyük bir sevgisizliktir'

Mustafa Sarıgül, “Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir kurumdur hiçbir zaman işgal altında olamaz. Demokratik bir yapısı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi’ne işgal altında demek CHP’ye karşı büyük bir sevgisizliktir. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli en büyük köklü partisine işgal altındadır demek doğru bir yaklaşım değildir” diye konuştu.