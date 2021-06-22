İnan Kıraç, Erdoğan ve Soylu'yu araya soktuğu iddiaları reddetti

İnan Kıraç'ın, adı kara para aklama ve rüşvet iddialarına karışan Sezgin Baran Korkmaz ile yaşadığı anlaşmazlığın çözümü için İçişleri Bakanını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devreye soktuğu iddia edilmişti.

Avukatı daha önce açıklama yapsa da Kıraç iddialara bugüne kadar sessiz kalmıştı.

Sözcü'den Deniz Zeyrek doğrudan İnan Kıraç'la görüşerek iddiaları sordu. Kıraç iddiaları reddetti. Zeyrek'in soruları ve Kıraç'ın yanıtları şu şekilde:

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“Şirket (Silcolux) satıldığında, hukuki açıdan önce bana sorulmalıydı. Kanun, o şirket (Silcolux) bizim hisselere ortak olduğu için önce bize teklif edilmesini zorunlu kılıyor. Ancak öyle yapmamışlar. Doğrudan SBK'ya satmışlar. Naum kardeşler yanımda büyüdü. Ancak bir sorun yaşadık ve bana eziyet etmek için olsa gerek böyle bir iş yapmışlar.

Ben şirketlerimi ayakta tutmak zorundayım ve o hisseleri kaybedemezdim. Haliyle geri almak için hukuki yollara başvurduk. Onlar bize alacak davası açarken biz de Silcolux'un satışı konusunda dava açtık. Hukuki sürecin sonunda 6 milyon dolar karşılığında hisselerimizi geri aldık.”

İnan Kıraç'a, “Peki diğer tarafta bir pazarlıktan söz ediyorlar. Cumhurbaşkanı'nı, İçişleri Bakanı'nı devreye soktunuz mu?” sorusunu yönelttim. Şu yanıtı aldım:

“Cumhurbaşkanı ile görüşmemin bu konuyla ilgisi yoktu. Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde şoförsüz otobüs sürüşü sırasında görüştük. Herhangi bir şey istemedim. Sayın Bakanı (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kastediyor) devreye soktuğumuz da doğru değil. Konuşulan şeyler her neyse tamamen bizim dışımızda yaşanmış. Biz sorunumuzu hukuk yoluyla çözdük ve 6 milyon dolar karşılığında hisseleri devraldık. 40-54 milyon yazılıyor. 6 milyon dolar, Türk Lirası olarak o rakama denk geliyor.”