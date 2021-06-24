'İnan Kıraç doğruyu söylemiyor, hisseleri bizden bir yıl önce sattı'

İnan Kıraç, Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin hisse satışı tartışmalarına dair açıklamada bulunmuş, "Şirket (Silcolux) satıldığında, hukuki açıdan önce bana sorulmalıydı. Kanun, o şirket (Silcolux) bizim hisselere ortak olduğu için önce bize teklif edilmesini zorunlu kılıyor. Ancak öyle yapmamışlar. Doğrudan SBK'ya satmışlar. Naum kardeşler yanımda büyüdü. Ancak bir sorun yaşadık ve bana eziyet etmek için olsa gerek böyle bir iş yapmışlar" demişti.

Şirketlerini ayakta tutmak için o hisseleri kaybetmemesi gerektiğini belirten Kıraç, "Hukuki sürecin sonunda 6 milyon dolar karşılığında hisselerimizi geri aldık" ifadesini kullanmıştı.

Kıraç, bu süreçte devreye Süleyman Soylu'yu soktuğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığı ve Korkmaz'a ödemesi gereken miktarın 45 milyon dolar olduğu ancak 6 milyon dolara süreci kapattığı iddialarını da yalanlamıştı.

Söz konusu tartışmalarda adı geçen Nahum Şirketler Grubu adına şirketin CEO’su Murat Polat, Korkusuz gazetesinden Barış Yarkadaş'a konuştu.

“İnan Kıraç, Sezgin Baran Korkmaz’a bu hisseleri 16 Eylül 2019 tarihinde sattı. Biz ise SBK’ya hisselerimizi 24 Eylül 2020’de sattık. Yani, Kıraç’tan tam bir yıl sonra…" diyen Polat, "İnan Kıraç, bizim de içine dahil edildiğimiz 45 milyonluk bir tartışma açıyor ve doğru söylemiyor. Bizim Sezgin Baran Korkmaz ile 45 milyonluk bir alışverişimiz yok. SBK bize böyle bir alacak için gelmedi. Kendisiyle hiçbir ihtilafımız da iş ilişkimiz de yoktur. Tek irtibatımız, İnan Kıraç’tan aldığı Silcolux’un hisselerinin devri sürecinde olmuştur" ifadesini kullandı.