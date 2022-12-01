İmralı'daki Veysi Aktaş'ın babasının cenazesine katılmasına izin verilmedi

Abdullah Öcalan’la birlikte İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu Veysi Aktaş'ın babası Abit Aktaş dün yaşamını yitirdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Asrın Hukuk Bürosu, Aktaş'ın babasının cenaze törenine katılması için yaptığı başvuruya cevap verilmediğini duyurdu. Abit Aktaş’ın cenazesi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Devletin egemenliği altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmak” suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Aktaş, 21 yıldır cezaevinde.