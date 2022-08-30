IMF'den Pakistan'a 1,1 milyar dolarlık yardım paketi

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Pakistan hükümeti, Pakistan'a 1,17 milyar dolarlık yardım paketinin onaylandığını duyurdu. Pakistan'daki IMF programının bir sene daha uzatılacağı, IMF'nin buna karşılık ilk başta 720 milyon dolarlık nakdi kredi sağlayacağı, ayrıca ek olarak yaklaşık 940 milyon dolarlık fonun da bulunduğu aktarıldı.

Reuters'ın haberine göre, IMF Genel Müdür Yardımcısı Antoinette Sayeh, Pakistan ekonomisinin "olumsuz dış koşullar tarafından sarsıldığını", anlaşıldığı üzere akaryakıt ve enerji tarifelerinde planlanan artışlara bağlı kalmasının "gerekli" olduğunu dile getirdi.

IMF'nin açıklamasında, Pakistan'da gerçekleşen sel felaketinden bahsedilmemesi dikkat çekti.

Pakistan Maliye Bakanı Miftah İsmail, IMF yönetim kurulunun ayrıca Pakistan'ın ekonomik programın bazı kriterlerini karşılamamasıyla ilgili feragat talebini de onayladığını açıkladı.

İsmail ayrıca, hükümetin "acı verici" önlemlerle ekonomiyi düzelteceğini, IMF'nin kararıyla ülkenin temerrüde düşmekten kurtulduğunu dile getirdi.

Sel felaketi 10 milyar dolar zarara yol açtı

Pakistan'daki sel felaketi hakkında yapılan açıklamada, selin yol açtığı zararın 10 milyar doları aştığı belirtildi. Sel felaketi sebebiyle resmi açıklamalara göre ölü sayısının bin 136'ya ulaştığı, 220 milyonluk nüfuslu ülkenin yüzde 15'inden fazlasına tekabül eden 33 milyon kişinin de selden etkilendiği aktarıldı.

Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Ahsan İkbal, durumu "iklim kaynaklı epik boyutlarda insani bir felaket" olarak nitelendirerek, "Bence mevcut zarar çok büyük olacak. Erken tahminlere göre, 10 milyar doların üzerinde zarar olduğu düşünülüyor. Şimdiye kadar binden fazla insan hayatını kaybetti. Yaklaşık bir milyon evde hasar var. İnsanlar aslında tüm geçim kaynaklarını kaybettiler" dedi.

İkbal, ülkeyi yeniden inşa etmenin ve rehabilite etmenin beş yıl sürebileceğini, ancak yakın vadede gıda kıtlığı ile karşı karşıya kalınacağını sözlerine ekledi.

Hindistan'dan ticaret adımı

Geo News'e konuşan Pakistan Maliye Bakanı Miftah İsmail, gıda kıtlığını azaltmak için Hindistan'dan sebze ithal etmeyi düşündüklerini açıkladı.

Pakistan ve Hindistan yıllardır resmi olarak ticari ilişkilerini kesmiş durumda.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, selin yol açtığı yıkımdan dolayı üzgün olduğunu belirterek, Pakistan'a destek vereceklerini açıklamıştı.