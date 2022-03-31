IMF yöneticisi: Rusya karşıtı yaptırımlar ABD dolarını zayıflatabilir

Uluslararası Para Fonu'nun ilk genel müdür yardımcısı Gita Gopinath, Rusya'ya yönelik yaptırımların ABD dolarının küresel egemenliğini baltalayabileceğini söyledi.

Financial Times'a konuşan Gopinath, "Dolar, bu manzarada bile ana küresel para birimi olmaya devam edecek, ancak daha küçük bir seviyede parçalanma kesinlikle oldukça mümkün." dedi.

Yetkili, bazı ülkelerin ticaret için kendilerine ödeme yapılan para birimini halihazırda yeniden müzakere ettiklerini de sözlerine ekledi.

Gopinath'a göre, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaş sırasında Batılı ülkeler tarafından getirilen radikal kısıtlayıcı önlemler, bireysel ülke grupları arasındaki ticarete dayalı küçük para bloklarının ortaya çıkmasına neden olabilir.